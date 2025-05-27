Які купюри підлягають обміну в Україні

У такому випадку їх слід обміняти, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з інформацією Нацбанку, у банках та обмінниках на обмін візьмуть:

гроші з ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;

якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери й серія, і

загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

Віддати подібні гроші можна будь-якому українському банку або у регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.

Важливо! Водночас працівник підприємства, який працює з готівкою, не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені гроші та радить звернутися до будь-якого банку України для обміну.