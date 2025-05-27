Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 26 мая) и продажа по 41,75 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 46,90 гривны (+13 копеек), продажа – по 47,70 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,54 гривны (+1 копейка), а продать по 41,52 гривны (-5 копеек).

(+1 копейка), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 47,24 гривны (+9 копеек), а продажа по 47,30 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 26 мая, доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (+3 копейки), а продают по 41,53 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,90 гривны (+17 копеек), а продают по 47,62 гривны (+17 копеек).

Какой доллар в конце мая

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в конце прошлой недели произошла незначительная корректировка в сторону повышения курса, но общая ситуация оставалась контролируемой.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор. В начале недели курс колебался в пределах 41,39 – 41,57 гривны за доллар, в течение следующих дней котировки незначительно менялись, демонстрируя постепенную стабилизацию.

В то же время в конце прошлой недели курс закрепился на уровне 41,52 – 41,55 гривны за доллар.

Зато на этой неделе банкир прогнозирует, что курс доллара к гривне будет стабильным, если не будет непредсказуемых внешних или внутренних шоков.