Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 26 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,29 гривні. Тобто ціна виросла на 30 копійок.
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Станом на 28 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,67 гривні,
- євро – 47,31 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 27 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,54 гривні, продаж – по 41,52 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,16 гривні, продаж – по 41,57 гривні.
Яким буде офіційний курс долара
Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у червні діапазон коливання курсу долара становитиме від 41,6 гривні до 42 гривень за валюту. Крім того, Лєсовий додає, рубікон у 42 гривні для офіційного курсу буде подолано.
Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".
Водночас співвідношення курс євро до курсу долара буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.