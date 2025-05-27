Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 26 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,29 гривні. Тобто ціна виросла на 30 копійок.

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Станом на 28 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,67 гривні,

євро – 47,31 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,54 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,16 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Яким буде офіційний курс долара

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у червні діапазон коливання курсу долара становитиме від 41,6 гривні до 42 гривень за валюту. Крім того, Лєсовий додає, рубікон у 42 гривні для офіційного курсу буде подолано.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".

Водночас співвідношення курс євро до курсу долара буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.