Давление на олигархов в России

Репрессии, аресты и национализация становятся инструментами политической игры Путина, в которой олигархи теряют влияние и собственность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Показателен конфликт между миллиардером и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым и губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. После запрета на использование мигрантов в строительстве, губернатор обвинил Мордашова в "непатриотичности" и уменьшении инвестиций.

В результате Филимонов инициировал чистку местной власти – с должностей отстранили несколько высокопоставленных чиновников, связанных с металлургической компанией.

Кремль не просто усиливает давление на бизнес, но и сам руководит перераспределением влияния. Бизнесмены вынуждены демонстрировать политическую лояльность, иначе рискуют потерять имущество или свободу. Репрессии становятся привычным способом контроля экономики, а конфликты между силовиками и олигархами превращаются в еще один фронт внутри самой российской власти,

– сообщают в разведке.

Также в 2025 году задержали основателя агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо инвест" Дмитрия Фосмана, а также начат судебный процесс по национализации аэропорта "Домодедово", принадлежащего Дмитрию Каменщику.

Кадровый кризис в России

В течение следующих пяти лет нехватка кадров в России может достичь 4 миллионов. В прошлом году дефицит рабочей силы в России достиг рекордных 2,6 миллиона человек, что на 17% больше, чем годом ранее.

Наибольший спрос ожидается на работников средней и высокой квалификации, в частности в ключевых секторах экономики. Промышленность потеряла почти треть необходимого персонала – около 391 000 инженеров и операторов оборудования.

В сфере торговли не заняты более 347 000 рабочих мест, транспортная отрасль испытывает недостаток более 200 000 водителей. Самая критическая ситуация – в агросекторе, где дефицит работников достиг 35%.

Кадровая нехватка приобретает системный характер и угрожает долгосрочной стабильности российской экономики. На фоне длительной войны против Украины усилия России по преодолению кризиса остаются малоэффективными.