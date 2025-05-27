Путин против западных сервисов

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на российские государственные медиа, передает 24 Канал.

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"Их надо душить. Говорю без стеснения. Потому что они пытаются душить нас – надо отвечать тем же", – заявил Путин в понедельник.

Кроме того, он раскритиковал западные компании, которые покинули российский рынок после начала полномасштабной войны в Украине. По словам Путина, Россия не должна "стелить дорожку" тем, кто "сбежал", оставив работников на произвол судьбы.

Что этому предшествовало

После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году многие западные компании, в частности технологические гиганты вроде Microsoft, Zoom, Adobe, Google и другие, ограничили или полностью прекратили деятельность в России.

В ответ кремлевская власть продвигает идею "цифрового суверенитета", создания заменителей западных платформ, и постепенно вытесняет иностранные ИТ-продукты из государственных учреждений и учебных заведений. Однако, внутренние аналоги не способны полностью обеспечить не способны полностью обеспечить функциональность или качество международных сервисов.