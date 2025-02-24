Кто попал под санкции

Среди ключевых фигурантов санкционного списка – Евгений Евтушенков, российский олигарх и владелец 49,2% акций АФК "Система". Он имеет давние связи с Путиным и присутствовал на встрече бизнесменов в Кремле в день начала вторжения 24 февраля 2022 года, информирует 24 Канал.

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АФК "Система" контролирует ряд компаний в сфере информационных технологий, в частности ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), а также имеет интересы в военно-промышленном комплексе России. Под ее контролем находится РТИ Системы, которая занимается разработкой вооружения для российской армии.

Также под санкции попали:

Михаил Галустян – российский пропагандист, который использует свою популярность для распространения кремлевских нарративов. Он также является руководителем организации "Юнармия", действующей на временно оккупированных территориях Украины.

– российский пропагандист, который использует свою популярность для распространения кремлевских нарративов. Он также является руководителем организации "Юнармия", действующей на временно оккупированных территориях Украины. Евгений Дронов – гендиректор Тульского машиностроительного завода, который производит оружие для армии РФ.

– гендиректор Тульского машиностроительного завода, который производит оружие для армии РФ. Ян Новиков – генеральный директор концерна "Алмаз-Антей", выпускающего системы ПВО.

– генеральный директор концерна "Алмаз-Антей", выпускающего системы ПВО. Игорь Зюзин – председатель совета директоров металлургической компании "Мечел".

– председатель совета директоров металлургической компании "Мечел". Вадим Бадеха – руководитель Объединенной авиастроительной корпорации.

Санкции против экс-нардепа Украины

Отдельно в санкционном списке оказался Андрей Деркач – бывший украинский политик, а ныне сенатор Совета Федерации России. Он поддерживает незаконную аннексию Крыма и российскую агрессию.

По данным ЕС, Деркач сотрудничал с ГРУ России и получал финансирование для создания частных охранных компаний, которые страна-агрессор планировала использовать для оккупации Украины.