Хто потрапив під санкції

Серед ключових фігурантів санкційного списку – Євген Євтушенков, російський олігарх і власник 49,2% акцій АФК "Система". Він має давні зв'язки з Путіним і був присутній на зустрічі бізнесменів у Кремлі в день початку вторгнення 24 лютого 2022 року, інформує 24 Канал.

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АФК "Система" контролює низку компаній у сфері інформаційних технологій, зокрема ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), а також має інтереси у військово-промисловому комплексі Росії. Під її контролем перебуває РТІ Системи, яка займається розробкою озброєння для російської армії.

Також під санкції потрапили:

Михайло Галустян – російський пропагандист, який використовує свою популярність для поширення кремлівських наративів. Він також є керівником організації "Юнармія", що діє на тимчасово окупованих територіях України.

– російський пропагандист, який використовує свою популярність для поширення кремлівських наративів. Він також є керівником організації "Юнармія", що діє на тимчасово окупованих територіях України. Євген Дронов – гендиректор Тульського машинобудівного заводу, який виробляє зброю для армії РФ.

– гендиректор Тульського машинобудівного заводу, який виробляє зброю для армії РФ. Ян Новіков – генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", що випускає системи ППО.

– генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", що випускає системи ППО. Ігор Зюзін – голова ради директорів металургійної компанії "Мечел".

– голова ради директорів металургійної компанії "Мечел". Вадим Бадеха – керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації.

Санкції проти екснардепа України

Окремо у списку санкцій опинився Андрій Деркач – колишній український політик, а нині сенатор Ради Федерації Росії. Він підтримує незаконну анексію Криму та російську агресію.

За даними ЄС, Деркач співпрацював з ГРУ Росії і отримував фінансування для створення приватних охоронних компаній, які країна-агресор планувала використати для окупації України.