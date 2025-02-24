Хто потрапив під санкції
Серед ключових фігурантів санкційного списку – Євген Євтушенков, російський олігарх і власник 49,2% акцій АФК "Система". Він має давні зв'язки з Путіним і був присутній на зустрічі бізнесменів у Кремлі в день початку вторгнення 24 лютого 2022 року, інформує 24 Канал.
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АФК "Система" контролює низку компаній у сфері інформаційних технологій, зокрема ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), а також має інтереси у військово-промисловому комплексі Росії. Під її контролем перебуває РТІ Системи, яка займається розробкою озброєння для російської армії.
Також під санкції потрапили:
- Михайло Галустян – російський пропагандист, який використовує свою популярність для поширення кремлівських наративів. Він також є керівником організації "Юнармія", що діє на тимчасово окупованих територіях України.
- Євген Дронов – гендиректор Тульського машинобудівного заводу, який виробляє зброю для армії РФ.
- Ян Новіков – генеральний директор концерну "Алмаз-Антей", що випускає системи ППО.
- Ігор Зюзін – голова ради директорів металургійної компанії "Мечел".
- Вадим Бадеха – керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації.
Санкції проти екснардепа України
Окремо у списку санкцій опинився Андрій Деркач – колишній український політик, а нині сенатор Ради Федерації Росії. Він підтримує незаконну анексію Криму та російську агресію.
За даними ЄС, Деркач співпрацював з ГРУ Росії і отримував фінансування для створення приватних охоронних компаній, які країна-агресор планувала використати для окупації України.