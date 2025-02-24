На що спрямовані санкції від Великої Британії

Нові санаційні заходи націлені на фінансові потоки, що наповнюють військовий бюджет Кремля, а також на російську армію, закордонні структури, які її підтримують, та вразливі ланцюги постачання, передає 24 Канал із посиланням на британський уряд.

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Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що цей пакет, найбільший за три роки, підкреслює відданість Великої Британії Україні.

Кожна зруйнована лінія військового постачання, кожен заблокований рубль, кожен викритий пособник путінської агресії – це крок до справедливого і тривалого миру, а також до безпеки і процвітання у Великій Британії, що є частиною Плану змін цього уряду,

– наголосив Леммі.

Зокрема, під санкції Британії потрапили компанії, що постачають верстати, електроніку та мікропроцесори для російської зброї.Вони розташовані в кількох третіх країнах, зокрема в Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї – ключовому постачальнику критичних товарів для російської армії.

Кого ще зачепить новий пакет обмежень