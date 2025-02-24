Які санкції входять до нового 16-го пакету обмежень

Новий пакет санкцій охоплює не тільки російський "тіньовий флот", але й осіб і організації, що сприяють експлуатації небезпечних нафтових танкерів, постачають ігрові контролери для керування дронами, взаємодіють із банками для обходу санкцій або поширюють пропаганду через медіа, передає 24 Канал із посиланням на European Council.

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Немає сумнівів щодо того, хто є агресором, хто повинен заплатити та бути притягнутим до відповідальності за цю війну. Кожен санкційний пакет позбавляє Кремль коштів на ведення війни. Поки тривають переговори про припинення агресії Росії, ми повинні зміцнити позиції України. Санкції дають важіль впливу,

– заявила Кая Каллас, Верховний представник ЄС.

Таким чином, нові санкції ЄС включають:

Індивідуальні санкції: додано 83 позиції (48 осіб, 35 компаній), що загрожують суверенітету України. Нові критерії дозволяють карати власників суден "тіньового флоту" та тих, хто підтримує російський ВПК.

додано 83 позиції (48 осіб, 35 компаній), що загрожують суверенітету України. Нові критерії дозволяють карати власників суден "тіньового флоту" та тих, хто підтримує російський ВПК. Тіньовий флот: заборонено 74 додаткові судна, що допомагають обходити нафтові обмеження або перевозять військові вантажі. Загалом – 153 судна.

заборонено 74 додаткові судна, що допомагають обходити нафтові обмеження або перевозять військові вантажі. Загалом – 153 судна. Фінанси: заборона на транзакції через російську СПФС за межами Росії. Обмеження для 13 ключових регіональних банків.

заборона на транзакції через російську СПФС за межами Росії. Обмеження для 13 ключових регіональних банків. Торгівля: жорсткіші обмеження для 53 компаній, що підтримують російський ВПК, зокрема в Китаї, Туреччині, ОАЕ.

жорсткіші обмеження для 53 компаній, що підтримують російський ВПК, зокрема в Китаї, Туреччині, ОАЕ. Медіа: заборонено мовлення 8 пропагандистських російських ЗМІ, що дестабілізують ситуацію в Європі. Зокрема, EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation та Красная Звезда/Твзвезда.

заборонено мовлення 8 пропагандистських російських ЗМІ, що дестабілізують ситуацію в Європі. Зокрема, EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation та Красная Звезда/Твзвезда. Порти та шлюзи: заборона транзакцій із об’єктами, що сприяють обходу санкцій і перевезенню військових технологій.

заборона транзакцій із об’єктами, що сприяють обходу санкцій і перевезенню військових технологій. Транспорт: додаткові обмеження на польоти, перевезення авіатехніки та автотранспорт для російських компаній.

додаткові обмеження на польоти, перевезення авіатехніки та автотранспорт для російських компаній. Енергетика: заборона експорту ПЗ для нафтогазової галузі, обмеження для проєктів типу "Восток Ойл". Заборонено надання тимчасових сховищ для російської нафти та нафтопродуктів у ЄС

заборона експорту ПЗ для нафтогазової галузі, обмеження для проєктів типу "Восток Ойл". Заборонено надання тимчасових сховищ для російської нафти та нафтопродуктів у ЄС Окуповані території: Введено нові обмеження на послуги та експорт технологій у Криму, Севастополі й окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя для запобігання їхній інтеграції до Росії

Введено нові обмеження на послуги та експорт технологій у Криму, Севастополі й окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя для запобігання їхній інтеграції до Росії Білорусь: санкції прирівняно до російських, додано критерії для каральних заходів щодо підтримки ВПК.

Зверніть увагу! Санкції проти непідконтрольних територій продовжено до лютого 2026 року.