Тиск на олігархів у Росії

Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри Путіна, в якій олігархи втрачають вплив і власність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Путін закликав "душити" іноземні сервіси на кшталт Microsoft і Zoom

Показовим є конфлікт між мільярдером та власником "Сєвєрсталі" Олексієм Мордашовим і губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони на використання мігрантів у будівництві, губернатор звинуватив Мордашова в "непатріотичності" та зменшенні інвестицій.

У результаті Філімонов ініціював чистку місцевої влади – з посад усунули кілька високопосадовців, пов’язаних з металургійною компанією.

Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу. Бізнесмени змушені демонструвати політичну лояльність, інакше ризикують втратити майно чи свободу. Репресії стають звичним способом контролю економіки, а конфлікти між силовиками та олігархами перетворюються на ще один фронт усередині самої російської влади,

– повідомляють у розвідці.

Також у 2025 році затримали засновника агрохолдингу "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо інвест" Дмитра Фосмана, а також розпочато судовий процес щодо націоналізації аеропорту "Домодєдово", що належить Дмитру Каменщику.

Кадрова криза в Росії

Упродовж наступних п’яти років нестача кадрів у Росії може сягнути 4 мільйонів. Торік дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 мільйона осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки. Промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 000 інженерів та операторів обладнання.

У сфері торгівлі не зайняті понад 347 000 робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 000 водіїв. Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35%.

Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки. На тлі тривалої війни проти України зусилля Росії щодо подолання кризи залишаються малоефективними.