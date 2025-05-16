Какова ситуация с рынком труда в России

В прошлом году дефицит рабочей силы в России достиг рекордных 2,6 миллиона человек, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Наибольший спрос ожидается на работников средней и высокой квалификации, в частности в ключевых секторах экономики. Промышленность потеряла почти треть необходимого персонала – около 391 000 инженеров и операторов оборудования. В сфере торговли не заняты более 347 000 рабочих мест, транспортная отрасль испытывает недостаток более 200 000 водителей.

Самая критическая ситуация – в агросекторе, где дефицит работников достиг 35%.

Причины кадрового кризиса

Среди основных причин кадрового кризиса в России:

Мобилизация и массовая эмиграция специалистов и представителей дефицитных специальностей (от 650 000 до 1,1 миллиона человек покинули страну, чтобы избежать призыва);

Демографическая яма 1990-х годов;

Хроническая непривлекательность рынка труда в агро- и промышленном секторах из-за низкой оплаты и тяжелых условий труда;

Нехватка системной подготовки технических специалистов;

Ставка бизнеса на мигрантов вместо инвестиций в обучение и автоматизацию.

Несмотря на рост зарплат на 10–15% в ряде предприятий, эти меры не компенсировали потерь. Кадровая нехватка приобретает системный характер и угрожает долгосрочной стабильности российской экономики. На фоне продолжающейся войны против Украины усилия России по преодолению кризиса остаются малоэффективными.