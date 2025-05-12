Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, объяснив, что глава Кремля сейчас находится в сложном положении, из которого есть единственный выход. Также если Москва не согласится на прекращение огня, под европейскими санкциями может оказаться консорциум "Северный поток-2".

Читайте также Зеленский и Путин в Стамбуле: что западные СМИ пишут о встрече и как Кремль требует капитуляции

Это условие физического выживания Путина

Загородний считает, что в давлении на Россию большую роль может сыграть Китай. Особенно на фоне его договоренностей с США по тарифам.

Однако Путин будет сопротивляться до последнего, потому что для него принципиально продолжать войну. Для него это условие не только политического, но и физического выживания,

– пояснил политолог.

Обратите внимание! Страны ЕС подготовили новый 17-й пакет санкций против России, который могут согласовать 20 мая. Он охватит примерно 50 физических и юридических лиц, в частности пятеро – из Китая.

Очень важный вопрос для Путина – куда девать огромную армию после окончания боевых действий в Украине.

Вопрос в том, если сейчас остановить войну, а действие санкций останется, это будет катастрофой для российской экономики. А экономические ограничения, вероятно, не будут сняты, как того хочет Кремль. Да и цены на нефть сейчас значительно ниже, чем надеялись россияне,

– отметил Тарас Загородний.

Поэтому, по мнению политолога, это означает, что Кремлю будет нужна новая война – или против страны НАТО, или против Казахстана, или против Грузии и Армении. Путин загнал себя в такую ситуацию, из которой он не может выйти иначе, чем продолжать воевать.

Напомним, что публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов заметил, что Путин будет продолжать войну, пока сможет, а задача Украины и ее союзников заключается в том, чтобы "сделать это в как можно худших для него условиях". Прежде всего, по мнению Богданова, западным партнерам нужно ввести серьезные санкции против России и расширить поставки оружия Украине, даже на условиях продажи.