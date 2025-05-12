Когда примут санкции

Обсуждение 17-го пакета санкций на уровне Coreper было оперативным и слаженным, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Если все пойдет хорошо, окончательная договоренность по нему может быть заключена на Coreper в среду, 14 мая. А 20 мая – утверждена на заседании Совета ЕС по иностранным делам,

– сообщил анонимный собеседник "Европейской правды".

В то же время некоторые страны ЕС до сих пор анализируют проект санкционного пакета, предложенного Еврокомиссией. Обсуждение 17-го пакета санкций против России началось 6 мая.

Новый пакет санкций охватит около 50 физических и юридических лиц, в частности пятеро – из Китая.

Заметьте! Также в перечень войдут 31 компания, которые, по данным ЕС, участвовали в сотрудничестве с российской армией или помогали обходить предыдущие ограничения. Из них 13 компаний зарегистрированы за пределами России.