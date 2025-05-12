Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, пояснивши, що очільник Кремля зараз перебуває у складному становище, з якого є єдиний вихід. Також якщо Москва не погодиться на припинення вогню, під європейськими санкціями може опинитися консорціум "Північний потік-2".

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Це умова фізичного виживання Путіна

Загородній вважає, що у тиску на Росію велику роль може зіграти Китай. Особливо на тлі його домовленостей із США щодо тарифів.

Однак Путін буде пручатися до останнього, тому що для нього принципово продовжувати війну. Для нього це умова не тільки політичного, але й фізичного виживання,

– пояснив політолог.

Зверніть увагу! Країни ЄС підготували новий 17-й пакет санкцій проти Росії, який можуть узгодити 20 травня. Він охопить приблизно 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п’ятеро – з Китаю.

Дуже важливе питання для Путіна – куди подіти величезну армію після закінчення бойових дій в Україні.

Питання в тому, якщо зараз зупинити війну, а дія санкцій залишиться, це буде катастрофою для російської економіки. А економічні обмеження, імовірно, не будуть зняті, як того хоче Кремль. Та й ціни на нафту зараз значно нижчі, ніж сподівалися росіяни,

– наголосив Тарас Загородній.

Тому, на думку політолога, це означає, що Кремлю буде потрібна нова війна – або проти країни НАТО, або проти Казахстану, або проти Грузії та Вірменії. Путін загнав себе в таку ситуацію, з якої він не може вийти інакше, ніж продовжувати воювати.

Нагадаємо, що публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що Путін продовжуватиме війну, поки зможе, а завдання України та її союзників полягає в тому, щоб "зробити це в якомога найгірших для нього умовах". Насамперед, на думку Богданова, західним партнерам потрібно запровадити серйозні санкції проти Росії та розширити постачання зброї Україні, навіть на умовах продажу.