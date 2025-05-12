Про що домовилися США та Китай

Уряди США та Китаю вирішили укласти торговельну угоду на 90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Білого дому.

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Як повідомив торговий представник США Джеймісон Грір, угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі 1,2 трильйона доларів. Тому після дводенних переговорів у Женеві представники обох сторін вирішили до 14 травня вжити наступні заходи:

США змінять застосування додаткової ставки мита на товари Китаю (включаючи товари Спеціального адміністративного району Гонконг і Спеціального адміністративного району Макао), шляхом призупинення дії 24 відсоткових пунктів цієї ставки на початковий період у 90 днів;

Китай відповідним чином змінить застосування додаткової ставки мита на товари США, призупинивши 24 відсоткові пункти цієї ставки на початковий період у 90 днів.

Після виконання умов сторони продовжать обговорення економічних і торговельних відносин та проведуть наступну зустріч.

Як постраждали виробники Китаю через тарифи Трампа

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що у 2025 році роздрібна інфляція в Китаї буде на нульовому рівні (порівняно з +0,2% у 2024-му), а оптові ціни знизяться ще на 1,6% після падіння на 2,2% минулого року.

На тлі падіння американських замовлень влада Китаю активізує зусилля з перенаправлення товарів на внутрішній ринок – від місцевих програм підтримки до створення нових каналів продажу продукції, яка раніше призначалася для експорту в США.

Скорочення прибутковості змушує частину китайських виробників або згортати діяльність, або працювати собі в збиток, лише б не зупиняти виробництво.

Це вже створює ризики для зайнятості: за оцінками Шаня з Goldman Sachs, понад 16 мільйонів людей (понад 2% всієї робочої сили Китаю) залучені у виробництві товарів, орієнтованих на американський ринок.