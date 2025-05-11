Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Дивіться також Сі Цзіньпін вперше закликав Путіна укласти "справедливу" мирну угоду з Україною, – Bloomberg

Торгівельна угода між Китаєм і США

Переговори між представниками Сполучених Штатів і Китаю показали "прогрес" щодо припинення конфліктів між країнами. Раніше в Пекіні говорили, що готові до будь-яких угод зі США, якщо Вашингтон скасує односторонні мита.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що подробиці угоди з Китаєм оголосять 12 травня.

Переговори, за словами Бессента, були продуктивними. Імовірно, сторонам вдалося досягти вигідних умов.

Торговий представник США, посол Джеймісон Грір сказав, що команди США та Китаю обговорили багато нюансів та змогли домовитися. Він додав, що "розбіжності виявилися не такими великими, як здавалося".

Саме через дефіцит в понад один трильйон доларів президент США у квітні ввів мита на торгівлю з іншими країнами. Наразі американська команда впевнена, що угода, що укладена з китайськими партнерами, допоможе працювати над вирішенням надзвичайної ситуації в Сполучених Штатах.

Ми хочемо, щоб відкриття Китаю для американського бізнесу було на благо як Китаю, так і США,

– зазначив Джеймісон Гріг.

Нагадаємо, Трамп відтермінував оголошені мита для всіх, крім Китаю. Пекін мав найвищі тарифи в розмірі 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%.