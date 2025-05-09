Сі сподівається на мирну угоду, що задовольнить усі залучені сторони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і Bloomberg.

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Яка позиція Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Сі Цзіньпін заявив главі Кремля Владіміру Путіну під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається, що "справедливу, міцну і зобов'язальну мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони", можна досягнути шляхом діалогу.

Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України,

– зазначають журналісти.

Його позиція перегукується з ранішніми тезами глави МЗС КНР Ван Ї, який закликав до "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".

Ця заява пролунала на тлі ініціатив президента США Дональда Трампа, який запропонував 30-денне припинення вогню як перший крок до мирного діалогу, водночас висловивши готовність залучити Китай як потенційного посередника.

Москва і Пекін заявили, що врегулювання можливе лише за усунення "кореневих причин", натякаючи на членство України в НАТО як одну з передумов конфлікту, що часто любить повторювати Путін.

Голова КНР Сі Цзіньпін також заявив, що дві країни повинні бути "нерозлучними друзями", оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

У розлогій спільній заяві вони зазначили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і "зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на "подвійне стримування" Росії та Китаю".