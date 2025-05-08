Насправді приїзд Сі міг лише збігтися з парадом. Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що росіяни влаштовують не так багато заходів, на які можуть запросити гостей.

До теми У ЗМІ розповіли, про що можуть домовлятися Путін і Сі

Які справжні мотиви Сі

Цілком ймовірно, що приїзд президента Китаю припав на міжнародні події. Упродовж 100 днів США інтенсивно проводили дипломатичну роботу з Росією. Вона мала на меті відкинути Москву від Пекіна, послабити їхні відносини. Частково це навіть вдалося.

Сі Цзіньпін це бачить, тому був змушений змінити свою риторику. Якщо упродовж трьох років він досить зверхньо ставився до Путіна, міг раптово скоротити тривалість своїх візитів, змушував російських представників чекати, то тепер ситуація інша.

Сі вирішив бути більш улесливим, пояснити Путіну, що зараз він максимально залежить від Китаю, як економічно, так і військово,

– підкреслив Андрій Городницький.

Без допомоги Китаю Росія не зможе продовжувати бойові дії. Ба більше, саме дозвіл з Пекіна впливає на постачання озброєння та живої сили у Росію з Північної Кореї. Для Китаю вигідно контролювати країну-агресорку, але Сі помітив, що це може закінчитися.

Тому вирішив почати домовлятися, шантажувати, залякувати, щоб тільки не втратити свого “васала”. У Росії також розуміють, що всі гроші, проєкти, інвестиції можуть йти тільки від Пекіна, адже інших серйозних партнерів в окупантів немає.

Чи хоче Росія повернутися до Заходу

Насамперед цього точно хочуть американці, бо Росія потрібна їм задля боротьби з Китаєм. Ідеологічно Захід є ближчим для Путіна. Саме там вони купляли автомобілі, їздили відпочивати.

Росіяни виросли на цьому, тому зараз змінити їхню позицію дуже складно. Наприклад, виступ Марії Захарової китайською сприйняли дуже негативно серед еліт,

– додав політолог.

Тому якби у Росії було можливості домовитися з американцями чи європейцями, то вони б ними скористалися. Їм вигідно перейти на західні ринки та співпрацювати з ЄС, але поки це нереально. Ба більше, ще на початку свого правління Путін озвучував тези про вступ у НАТО, але зараз у нього немає іншого вибору, ніж шукати партнерів серед таких самих тоталітарних держав.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув до Росії 7 травня. Він вже зустрівся з очільником Кремля. Також у них будуть закриті переговори. Сі заявив, що радий взяти участь у заходах з нагоди Дня перемоги, а Путін назвав його "добрим другом".