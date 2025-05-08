Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кремля та росЗМІ.

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Сі прибув в Кремль на зустріч з Путіним

В Кремлі в четвер, 8 травня, розпочалася церемонія офіційної зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна.

Сі Цзіньпін прибув на зустріч з Путіним: дивіться відео

Відомо, що війська Китаю братимуть участь у параді на Красній площі. Російські ЗМІ пишуть, що Путін сказав, що парадний розрахунок військ КНР на параді в Москві буде найбільшим із іноземних. Сам Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним заявив, що "дуже радий взяти участь в урочистостях", які відбудуться 9 травня.

Як пишуть росЗМІ, Путін на зустрічі заявив, що "Росія і Китай розвивають зв'язки на благо народів обох країн і "не проти будь-кого".

До слова, Путін назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом".

Нагадаємо, що китайський лідер прибув до Москви в середу, 7 квітня, з чотириденним державним візитом. Він приїхав, аби долучитися до заходів, організованих Кремлем до 9 травня.