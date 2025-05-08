Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, яка справжня мета приїзду глави Китаю до Росії і яку ціну за це може заплатити Кремль. Зокрема, Сі Цзіньпін та Владімір Путін планують "розморозити" проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2". Пекін зацікавлений у тарифі на газ, який був би вищим за внутрішні ціни в Росії, але нижчим за чинний тариф газопроводу "Сила Сибіру".

До теми Вперше з 2023 року: Сі приїде до Путіна на три дні

Пекіну не подобається те, що робить Путін

Загородній наголосив, що Сі Цзіньпін використовує момент для "викручування рук" росіян.

Не відомо, що коштувало росіянам, щоб глава Китаю взагалі приїхав до Росії. Ми це побачимо по договорах, які будуть підписані в Москві,

– припустив він.

Китай, на думку політолога, має ще багато можливостей отримати бажане від Кремля. Наприклад, Пекін може поставити умови продавати їм російський газ та нафту за "справедливими" тарифами – за дотованими цінами, за якими сплачують російські громадяни.

Китайці ще багато чого можуть забрати у Росії. Наприклад, технології, які ще не має Пекін. Також його цікавить доступ до Арктики і "Газпром" та "Роснафта" наразі ще в руках росіян. У Китаю можуть бути різні методики "викручуванні рук" росіянам,

– зазначив Тарас Загородній.

Пекіну, додав він, точно не подобається намагання Путіна домовитись з Трампом. Тому у китайців може виникнути думка щодо існування Росії у сьогоднішньому форматі.

Китаю, як підкреслив політолог, не цікаво, щоб Росія була нейтральною, наприклад, створювала загрозу на його кордонах або мала невизначеність, якщо розпочнеться війна між Китаєм та США.

Нагадаємо, що за словами голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, Сі Цзіньпін усміхатиметься та вдаватиме в Москві, що йому все подобається. Проте він буде й говорити з Путіним про те, що дійсно важливо, зокрема, про продаж газу та нафти на більш вигідних для Китаю умовах. При цьому, на думку Романової, глава Китаю не критикуватиме Путіна, адже може в інший спосіб примусити його піти на поступки.