Під час візиту Сі до Росії можна очікувати чого завгодно. Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що сторони, ймовірно, згадають і про Північну Корею.

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Про що може говорити Сі з Путіним

Варто розуміти, що КНДР може змінити свої позиції у будь-який бік. Адже зараз Північна Корея віддає Росії те, чого і так має вдосталь – живу силу. Натомість Путін має розплачуватися технологіями.

Зрозуміло, що Кім Чен Ина цікавлять тільки ядерні технології. Тут вже важлива думка Китаю, якому не вигідно, щоб КНДР стала ядерною державою, хоча б через те, що ніколи незрозуміло, що в голові у Кім Чен Ина,

– зауважила Ольга Романова.

Загалом помітне серйозне напруження у регіоні, а Китай зовсім поруч. Скоріш за все, Сі прийде до Росії, вдаватиме, що йому все подобається, усміхатиметься, а тоді почне говорити з Путіним про те, що справді важливо.

"Я думаю, він приїде не просто так, а для розмови з Путіним. Сі захоче поговорити про все, що відбувається", – додала Ольга Романова.

Ймовірно, розмова також стосуватиметься продажу газу та нафти на більш вигідних для Китаю умовах. Навряд чи Сі критикуватиме Путіна, але може в інший спосіб змусити його йти на поступки.