Натомість Росія не погоджується на пропозицію нашої держави про 30-денне перемир'я. Як зауважив 24 Каналу колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, справа у процесуальних рішеннях.

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Який секрет схований у заявах Кремля

Росія вже давно не є суверенною країною. Вона перебуває у повній залежності від Китаю. Відносини між двома країнами нагадують відносини між Росією та Білоруссю.

У Путіна є повноваження оголосити про зупинку бойових дій на 30 годин, але якщо говоримо про 30 днів, то це вже стратегічні питання. Оскільки в цьому процесі не бере участі Китай, відповідно такої згоди не буде,

– зауважив Пьотр Кульпа.

Переговори з Москвою без України є недопустимі та взагалі неефективні. Те саме можна сказати, якщо говоримо про участь Європи та Китаю. Всі ці сторони потрібно залучити.

Президент України може ухвалювати рішення, казати те, про що думає, але у Росії такого немає. Росія – залежна країна. Саме це головний секрет заяви Кремля.

Нагадаємо, Владімір Путін оголосив перемир'я з 7 до 9 травня з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. До таких дій він цинічно закликав Україну. Диктатор також додав, що пропонує переговори без попередніх умов.

В Україні, Європі та США наголосили, що хочуть постійного припинення вогню, а не тимчасового. Володимир Зеленський назвав дії Росії черговою маніпуляцією. Він нагадав про пропозицію 30-денного перемир'я і додав, що немає сенсу чекати 8 травня, щоб зупинити вогонь.