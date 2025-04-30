Россия не соглашается на предложение нашего государства о 30-дневном перемирии. Как отметил 24 Каналу бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, дело в процессуальных решениях.

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Какой секрет скрыт в заявлениях Кремля

Россия уже давно не является суверенной страной. Она находится в полной зависимости от Китая. Отношения между двумя странами напоминают отношения между Россией и Беларусью.

У Путина есть полномочия объявить об остановке боевых действий на 30 часов, но если говорим о 30 днях, то это уже стратегические вопросы. Поскольку в этом процессе не участвует Китай, соответственно такого согласия не будет,

– отметил Петр Кульпа.

Переговоры с Москвой без Украины недопустимы и вообще неэффективны. То же можно сказать, если говорим об участии Европы и Китая. Все эти стороны нужно привлечь.

Президент Украины может принимать решения, говорить то, о чем думает, но в России такого нет. Россия – зависимая страна. Именно это главный секрет заявления Кремля.

Напомним, Владимир Путин объявил перемирие с 7 до 9 мая по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. К таким действиям он цинично призвал Украину. Диктатор также добавил, что предлагает переговоры без предварительных условий.

В Украине, Европе и США отметили, что хотят постоянного прекращения огня, а не временного. Владимир Зеленский назвал действия России очередной манипуляцией. Он напомнил о предложении 30-дневного перемирия и добавил, что нет смысла ждать 8 мая, чтобы остановить огонь.