Министр иностранных дел Украины отреагировал на заявления Путина 28 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сыбигу.

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Что в МИД заявили о намерениях Путина

Кремль обещает, что перемирие продлится с 00:00 в ночь 7 на 8 мая до 00:00 с 9 на 10 мая. В это время, уверяют россияне, они остановят все боевые действия.

Министр иностранных дел Андрей Сыбига считает, что прекращение огня возможно уже сейчас. Россия, по его мнению, пошла бы на такой шаг если бы действительно хотела мира.

Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток – чтобы это было реально, а не просто для парада,

– заявил Сыбига.

Он добавил, что Украина готова поддержать полное прекращение огня. "Мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", – отметил Сыбига.

На "перемирие" российского диктатора также отреагировал Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что президент США разочарован в лидерах обеих стран. Трамп хочет постоянного прекращения огня и обвиняет Зеленского и Путина в продолжении войны.