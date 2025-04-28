Трамп хочет полного и долговременного прекращения огня, заявили в пресс-центре Белого Дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Трамп не доволен Путиным и Зеленским

В Белом доме сделали заявление относительно "перемирия", что объявил Путин. Трамп не доволен тем, что перемирие лишь временное, но обвиняет в этом не только Путина, но и Зеленского.

Он (Трамп – 24 Канал) считает, что все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня,

– говорит пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Она прокомментировала "перемирие" Путина, что он объявил на 9 мая.

"Насколько я понимаю, Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он, по-прежнему, оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", – заявила она.