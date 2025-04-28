Это в основном лидеры стран СНГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кто приедет на российский парад в Москве

Среди приглашенных на празднование 9 мая, кроме глав государств СНГ, ожидаются и другие высокопоставленные чиновники:

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Венесуэлы Николас Мадуро;

лидер Китая Си Цзиньпин;

лидер Палестины Махмуд Аббас;

бывший президент Вьетнама То Лама;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Сербии Александр Вучич;

глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик;

и.о. президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также Путин ожидает прибытия:

президента Абхазии Бадры Гунби;

президента Азербайджана Ильхама Алиева;

белорусского диктатора Александра Лукашенко;

президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева;

президента Кыргызстана Садыра Жапарова;

президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;

президента Таджикистана Эмомали Рахмона;

президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит полный список иностранных гостей позже. Он также напомнил, что еще в феврале Путин приглашал Дональда Трампа на парад, однако тот впоследствии подтвердил, что не намерен посещать Москву 9 мая.

В Кремле также не подтвердили участие в мероприятии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пока нет официальных комментариев от других приглашенных, в частности премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха.