Это в основном лидеры стран СНГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кто приедет на российский парад в Москве

Среди приглашенных на празднование 9 мая, кроме глав государств СНГ, ожидаются и другие высокопоставленные чиновники:

  • президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
  • президент Венесуэлы Николас Мадуро;
  • лидер Китая Си Цзиньпин;
  • лидер Палестины Махмуд Аббас;
  • бывший президент Вьетнама То Лама;
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик;
  • и.о. президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также Путин ожидает прибытия:

  • президента Абхазии Бадры Гунби;
  • президента Азербайджана Ильхама Алиева;
  • белорусского диктатора Александра Лукашенко;
  • президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева;
  • президента Кыргызстана Садыра Жапарова;
  • президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;
  • президента Таджикистана Эмомали Рахмона;
  • президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит полный список иностранных гостей позже. Он также напомнил, что еще в феврале Путин приглашал Дональда Трампа на парад, однако тот впоследствии подтвердил, что не намерен посещать Москву 9 мая.

В Кремле также не подтвердили участие в мероприятии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пока нет официальных комментариев от других приглашенных, в частности премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха.