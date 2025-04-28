Это в основном лидеры стран СНГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Кто приедет на российский парад в Москве
Среди приглашенных на празднование 9 мая, кроме глав государств СНГ, ожидаются и другие высокопоставленные чиновники:
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- президент Венесуэлы Николас Мадуро;
- лидер Китая Си Цзиньпин;
- лидер Палестины Махмуд Аббас;
- бывший президент Вьетнама То Лама;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- президент Сербии Александр Вучич;
- глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик;
- и.о. президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также Путин ожидает прибытия:
- президента Абхазии Бадры Гунби;
- президента Азербайджана Ильхама Алиева;
- белорусского диктатора Александра Лукашенко;
- президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева;
- президента Кыргызстана Садыра Жапарова;
- президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;
- президента Таджикистана Эмомали Рахмона;
- президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит полный список иностранных гостей позже. Он также напомнил, что еще в феврале Путин приглашал Дональда Трампа на парад, однако тот впоследствии подтвердил, что не намерен посещать Москву 9 мая.
В Кремле также не подтвердили участие в мероприятии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пока нет официальных комментариев от других приглашенных, в частности премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха.