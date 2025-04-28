Це здебільшого лідери країн СНД. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Хто приїде на російський парад у Москві

Серед запрошених на святкування 9 травня, окрім глав держав СНД, очікуються й інші високопосадовці:

  • президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;
  • президент Венесуели Ніколас Мадуро;
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін;
  • лідер Палестини Махмуд Аббас;
  • колишній президент В'єтнаму То Лама;
  • президент Куби Мігель Діас-Канель;
  • президент Сербії Олександр Вучич;
  • очільник Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Милорад Додик;
  • в.о. президента Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре;
  • прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Також Путін очікує на прибуття:

  • президента Абхазії Бадри Гунби;
  • президента Азербайджану Ільхама Алієва;
  • білоруського диктатора Олександра Лукашенка;
  • президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва;
  • президента Киргизстану Садира Жапарова;
  • президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва;
  • президента Таджикистану Емомалі Рахмона;
  • президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль оголосить повний список іноземних гостей пізніше. Він також нагадав, що ще у лютому Путін запрошував Дональда Трампа на парад, однак той згодом підтвердив, що не має наміру відвідувати Москву 9 травня.

У Кремлі також не підтвердили участь у заході генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Наразі немає офіційних коментарів від інших запрошених, зокрема прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха.