Це здебільшого лідери країн СНД. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін оголосив про "перемир'я" з нагоди 9 травня
Хто приїде на російський парад у Москві
Серед запрошених на святкування 9 травня, окрім глав держав СНД, очікуються й інші високопосадовці:
- президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва;
- президент Венесуели Ніколас Мадуро;
- лідер Китаю Сі Цзіньпін;
- лідер Палестини Махмуд Аббас;
- колишній президент В'єтнаму То Лама;
- президент Куби Мігель Діас-Канель;
- президент Сербії Олександр Вучич;
- очільник Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Милорад Додик;
- в.о. президента Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре;
- прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо;
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Також Путін очікує на прибуття:
- президента Абхазії Бадри Гунби;
- президента Азербайджану Ільхама Алієва;
- білоруського диктатора Олександра Лукашенка;
- президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва;
- президента Киргизстану Садира Жапарова;
- президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва;
- президента Таджикистану Емомалі Рахмона;
- президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль оголосить повний список іноземних гостей пізніше. Він також нагадав, що ще у лютому Путін запрошував Дональда Трампа на парад, однак той згодом підтвердив, що не має наміру відвідувати Москву 9 травня.
У Кремлі також не підтвердили участь у заході генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Наразі немає офіційних коментарів від інших запрошених, зокрема прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха.