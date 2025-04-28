Міністр закордонних справ України відреагував на заяви Путіна 28 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

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Що у МЗС заявили про наміри Путіна

Кремль обіцяє, що перемир'я триватиме від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 з 9 проти 10 травня. У цей час, запевняють росіяни, вони зупинять усі бойові дії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що припинення вогню можливе вже зараз. Росія, на його думку, пішла б на такий крок якби справді хотіла миру.

Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати й на 30 діб – щоб це було реально, а не просто для параду,

– заявив Сибіга.

Він додав, що Україна готова підтримати повне припинення вогню. "Ми постійно пропонуємо це — щонайменше на 30 діб", – зауважив Сибіга.

На "перемир'я" російського диктатора також відреагував Дональд Трамп. У Білому домі заявили, що президент США розчарований в лідерах обох країн. Трамп хоче постійного припинення вогню та звинувачує Зеленського і Путіна у продовженні війни.