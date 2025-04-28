Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час його вечірнього звернення.

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Зеленський відповів на ідею Путіна про "перемир'я" з нагоди 9 травня

Зеленський наголосив, що Україна ще 11 березня відповіла позитивно на американську пропозицію повної тиші.

"Ми запропонували своє – у двосторонньому порядку – Росії: припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах, хоча б по них. Запропонували також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень", – зазначив президент.

Український лідер наголосив, що Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути США.

Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня,

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що вогонь повинен бути припинений не на кілька днів, "щоб потім знову вбивати".

"Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії", – резюмував гарант України.