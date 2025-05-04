Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і Укрінформ.

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Що Сі робитиме в Росії, окрім параду

Він відвідає Росію з офіційним візитом 7 – 10 травня. Певна річ, Сі візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці "перемоги" над нацистською Німеччиною, про що повідомили в Кремлі.

Та окрім параду на 9 травня китайський лідер обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства двох країн і підпише низку документів.

"В ході переговорів будуть обговорені основні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, а також актуальні проблеми міжнародного і регіонального порядку денного", – пообіцяли в Кремлі.

Укрінформ дав запит до КНР щодо візиту Сі. Та в Китаї не бояться можливих загроз.

Володимир Зеленський говорив, що Україна не може гарантувати безпеку гостям Путіна.

Пекін підтвердив візит Сі до Путіна. Там хочуть активно сприяти мирним переговорам, припиненню вогню та завершенню війни. Проте війну Росії проти України все одно називають "українською кризою".

"Головним пріоритетом сьогодні є запобігання ескалації напруженості, і всі зацікавлені сторони повинні досягти консенсусу та створити умови для досягнення цієї мети", – відповіли журналістам.