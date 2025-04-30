Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, з якою метою глава Китаю приїде до Владіміра Путіна. Також Владімір Путін оголосив "перемир'я" на 9 травня, зокрема, щоб "мінімізувати загрозу українських далекобійних ударів" по території Росії впродовж трьох днів, що триватиме припинення вогню.

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Росіяни ставлять умови США

Городницький зауважив, що Сі Цзіньпін веде свою гру. Він бачить, що робить Трамп, і тому різко активізувався щодо Росії. Китай вже здійснив величезну експансію на російський ринок і не збирається швидко його покидати.

Сі Цзіньпін не надто хоче бути на параді 9 травня. Однак він їде в Росію, щоб зблизитись з Росією і щоб вона часом не надумала піти до американців,

– відзначив політичний експерт.

Водночас росіяни ставлять умови США, мовляв, ми готові з вами працювати, якщо віддасте на повністю Україну. За це вони готові кинути Китай, але Москва повинна мати альтернативу.

Тоді з Росії мають зняти санкції, щоб вона могла заробляти кошти в Європі, адже зараз вони їх отримують від торгівлі з китайцями. Також росіяни за умовами цієї угоди хочуть захопити Україну, і тоді будуть готові підтримати США у боротьбі з Китаєм.

Проте на цьому етапі такий сценарій не можливий. Навіть Трамп, враховуючи всі перемовні можливості, не зможе це потягнути, хоча він дуже хоче,

– підкреслив доктор філософії.

Трамп робив дуже неприємні для України заяви про те, що Росія нібито хоче миру. Вони пов'язані, за його словами, з перемовним процесом. Йому потрібна Росія, Північна Корея, він хоче також перекупити Іран, щоб всі вони принаймні, якщо не боролися проти Китаю, то хоча б просто нічого не робили, якщо з'явиться конфліктна ситуація у Вашингтона з Пекіном.

Цей план не спрацьовує у Трампа наразі через те, що Україна незгодна, що її коштом він вирішуватиме свої питання. В попередні роки так відбувалось, але цього разу так не буде,

– впевнений Андрій Городницький.

Також проти цього виступає Європа, яка побоюється, що наступної після України може стати вона ціллю Росії.

Тому європейські країни, на думку політичного експерта, не планують залишати Україну без допомоги, і Трамп це розуміє. Однак він не знає, що йому робити: відмовлятися від плану щодо Росії, боротися з нею та її союзниками чи шукати інші шляхи порозуміння з Кремлем.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, коментуючи можливість удару по Червоній площі 9 травня, зауважив, що росіяни мають усвідомлювати таку вирогідність і мають бути готовими до цього. Саме тому Кремль і оголосив так зване перемир'я.