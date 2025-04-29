Повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії.

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Для чого Путін міг анонсувати "перемир'я" до 9 травня

У британській розвідці прокоментували заяву, який 28 квітня оголосив про одностороннє триденне припинення вогню з 8 по 10 травня.

Там нагадали, що Україна, зі свого боку, закликала до повного та безумовного перемир’я терміном на 30 днів.

Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою,

– зазначають у розвідці.

Також у відомстві припускають, що таким чином Путін намагається мінімізувати загрозу українських далекобійних ударів по території Росії у ці дні. У звіті зазначається, що протягом останніх трьох років у багатьох містах Росії, особливо поблизу кордону з Україною, скасовували святкові заходи до 9 травня.