Він в ефірі Fox News відкинув її та назвав абсурдом, передає 24 Канал. Келлог додав, що США зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

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Реакція Келлога на "триденне перемир'я" Путіна

Келлог проаналізував прогрес мирних переговорів щодо війни в Україні за останні декілька днів. Він впевнений, що США наразі "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

А триденне перемир'я – це абсурд,

– наголосив спецпредставник Трампа.

Він додав, що натомість підтримує всеосяжне припинення вогню "на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури" на 30 днів із можливістю подальшого продовження.

"І якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян, від Путіна. Тобто в нас одна сторона погодилася, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього", – заявив Келлог.

Нагадаємо, що Путін хоче "перемир'я" у дні святкування в Росії Дня перемоги 8 – 11 травня. Це, до слова, висміяли у Центрі протидії дезінформації, зауваживши, що очільник Кремля не вірить у російську "певео".