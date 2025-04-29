Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що росіянам критично важливо показати свою перемогу над Києвом у цьому питанні, якщо Україну змусять погодитись на це перемир'я.

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Що стоїть за путінським перемир'ям?

Найбільше, зі слів Жмайла, Кремль прагне розхитати Україну зсередини, робить ставку на зрив мобілізаційного процесу. Крім того, росіяни хочуть показати, що все те, що пропонує Україна і підтримують США, вона відкидатиме, а натомість нав'язуватиме свої правила гри.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що якщо Україну все-таки схилять до такого сценарію і росіяни самі ж будуть зривати оголошене ними перемир'я, то таким чином намагатимуться показати США та Європі, що буцімто українці недоговороздатні та не дотримуються умов припинення обстрілів.

Росіяни у своєму варіанті перемир'я не пропонують жодного контролю і моніторингу щодо припинення вогню на ці три дні. Тому все це варто сприймати як чергову пастку від Кремля, з якої Україні важливо вийти,

– наголосив Жмайло.

Росія щиро сподівається, що якщо Київ відхилить такий сценарій перемир'я, а російські удари повторюватимуться, то українське суспільство почне бунтувати. Адже в Кремлі вважають, що українці доведені до відчаю та готові приймати будь-які умови щодо припинення вогню.

Зі слів Жмайла, нині важливо не потрапити у пастку, в якій наша держава опинялася під час "Мінськ-1", "Мінськ-2", коли оголошувались перемир'я, натомість росіяни їх використовували на свою користь, підтягували сили, перегруповувалися, накопичували особовий склад.

Проаналізувавши сучасний перебіг російсько-української війни, можна зробити висновок, що пряма заборона бити по території Росії дала змогу росіянам відкрити плацдарм на півночі Харківської області в районі Вовчанська, Липців,

– зауважив Жмайло.

За переконанням виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, Україна сьогодні в сильнішій позиції, ніж у лютому 2022 року, тому може собі дозволити не заглядати в рота американцям, а відстоювати свою національну безпеку.

Зазначимо, що полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін використає оголошене ним триденне перемир'я з тією ж метою, що і раніше, починаючи з 2014 року. Він наголосив, що очільнику Кремля тимчасове припинення вогню потрібне для того, аби покращити позиції російської армії на фронті та рухатися далі. Крім того, його ціль – створити сприятливі психологічні умови для присутніх на параді у Москві 9 травня.