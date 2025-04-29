Проте наслідки припинення вогню на 9 травня можуть виявитися ще важчими для українських сил. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, як Кремль користується нібито перемир'ям, яке сам і оголошує.

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Путін робить це 11 років

Світан нагадав, що під час одноденного "великоднього перемир'я" росіяни зуміли підтягнути до лінії боєзіткнення свої сили та засоби та продовжити бойові дії з більшою інтенсивністю.

Путін робить це 11 років. Він з 2014-го використовує перемир'я для того, щоб покращити свої позиції на фронті та рухатися далі,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Така сама ситуація може скластися і під час "перемир'я" на 9 травня. Для Путіна, на думку Світана, головне – створити безпечні умови, насамперед психологічні, для тих, хто буде присутній на параді на Красній площі. Саме томі він і пішов на одностороннє перемир'я.

Також росіяни усвідомили, що за один день без ударів українських сил – як під час "великоднього перемир'я" – не зможуть забезпечити увесь комплекс заходів щодо ротацій, збільшення щільності військ на лінії боєзіткнення.

Путіну потрібно три дні, щоб зробити серйозні речі, де потрібно, закопатися або підтягнути тили. А потім рухатися далі,

– впевнений військовий експерт.

Водночас Кремлю зараз вигідне навіть 30-денне перемир'я, вважає він, тому не можна виключати, що напередодні 9 травня, Путін оголосить 30-денну зупинку вогню, адже це йому вигідно саме з військової точки зору.

Росія зараз готується до літньої військової кампанії, яка має розпочатися приблизно в червні 2025 року – коли закінчаться весняні дощі та через тижня півтора просохне ґрунт.

Тому противнику потрібна тривала оперативна пауза, щоб підтягнути сила та засоби, розгорнувши їх вздовж лінії боєзіткнення. А також визначити певні напрямки – одне головне та другорядні, та бути готовим до просування,

– підкреслив Роман Світан.

Відповідно, пояснив військовий експерт, Путину потрібно не 3 дні, а місяць паузи, щоб після неї продовжити бойові дії.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи "перемир'я на 9 травня", назвав комічним те, що Путін настільки не вірить у російську ППО, що боїться за свій парад на 9 травня. Адже через можливу небезпеку на параді, багато хто може не приїхати до Москви. За словами Коваленка, водночас російський диктатор не припиняє вогонь, "бо хоче далі воювати".