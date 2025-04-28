Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Дивіться також Путін оголосив про "перемир'я" з нагоди 9 травня

Трамп хоче постійного припинення вогню

В Білому домі пояснили, що Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в лідерах і Росії, і України.

28 квітня Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно має тривати три доби – з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Однак Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню.

Президент (Трамп, – 24 Канал) ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний,

– підкреслила Левітт.

За словами прессекретарки Білого дому, зустріч Трампа із Зеленським показує, що той докладає багато зусиль і часу для досягнення перемир'я. Левітт підкреслила, що Трамп хоче бути "президентом-миротворцем", яким він був у свій перший термін.

Він має намір зробити це знову. І це неймовірно складна ситуація та конфлікт,

– підсумувала вона.

Нагадаємо, на заяву Путіна про "перемир'я" відреагував також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, все, що не є всеосяжним припинення вогню, стає російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, а також спробою приховати наміри продовжувати війну.