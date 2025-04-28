Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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Трамп хочет постоянного прекращения огня

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидерах и России, и Украины.

28 апреля Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Оно должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.

Президент (Трамп, – 24 Канал) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня. Прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он, по-прежнему, оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен,

– подчеркнула Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, встреча Трампа с Зеленским показывает, что тот прилагает много усилий и времени для достижения перемирия. Левитт подчеркнула, что Трамп хочет быть "президентом-миротворцем", каким он был в свой первый срок.

Он намерен сделать это снова. И это невероятно сложная ситуация и конфликт,

– подытожила она.

Напомним, на заявление Путина о "перемирии" отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, все, что не является всеобъемлющим прекращение огня, становится российской манипуляцией в информационных и военных целях, а также попыткой скрыть намерения продолжать войну.