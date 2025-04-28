Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Коваленко отреагировал на заявления Путина

После очередных заявлений Путина о временном "перемирии" Андрей Коваленко задал риторический вопрос – почему речь идет не о полном и всеобъемлющем прекращении огня?

По словам руководителя ЦПИ, все, что не является всеобъемлющим прекращение огня, становится российской манипуляцией в информационных и военных целях, а также попыткой скрыть намерения продолжать войну.

Напомним, 28 апреля в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин объявил перемирие в "дни 80-летия Победы". По словам самих россиян, "перемирие" должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

В этот период Россия обещает остановить все боевые действия. В Кремле подчеркнули, что Украина должна "последовать этому примеру": если же украинские силы не примут перемирие, Россия продолжит военные действия.

Следует отметить, что ранее Владимир Путин уже объявлял перемирие на Пасху. Тогда Владимир Зеленский заявлял, что российская армия нарушила его почти 3 тысячи раз только 20 апреля.