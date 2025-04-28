Боевые действия активизировались сразу на нескольких направлениях. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом подробнее охарактеризовал ситуацию на поле боя.

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Что происходит на фронте

Ситуация на фронте не является легкой. Российские военные с новой силой давят на украинские позиции, стремясь достичь новых результатов до символического для них "дня победы". Однако есть и другой важный фактор, почему россияне стремятся захватить больше территорий.

Россияне на некоторых направлениях усилить свое давление. В районе Торецка и у Часового Яра продолжаются серьезные бои. Они пытаются вытеснить наших военных из городов, надеясь за остановку боевых действий. То есть, чтобы линия разграничения проходила за городом,

– объяснил Роман Свитан.

Именно поэтому оккупанты с новой силой начали давить на Торецк и Часов Яр. Они имеют большие надежды, что смогут отбросить украинских военных за пределы этих городов. К тому же это облегчит им путь на Константиновку.

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"Бои ведутся также на Купянском направлении. Там есть некоторые хорошие показатели у нас, удалось отбить несколько позиций и ухудшили положение россиян на правом берегу (Оскола – 24 Канал). Россияне также пытаются усилить давление на Белогоровку – хотят до 9 мая захватить Луганщину, потому что не будет о чем докладывать Путину", – отметил полковник запаса.

За последние несколько дней активизировались россияне и на Покровском направлении, в частности у Котляровки, стремясь выйти на админграницу Днепропетровской области. Впрочем, украинские военные держат ситуацию под контролем.

Заметим, что Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" с 8 по 11 мая по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На этот период Россия обещает остановить все боевые действия.