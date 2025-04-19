19:25, 19 апреля

Андрей Коваленко объяснил, что россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", хотя и ранее отказались от безусловного прекращения огня.

По его словам, сейчас враг осуществляет информационную операцию: россияне говорят о "перемирии", но продолжают стрелять без остановки. Их главной целью является обвинение Украины.