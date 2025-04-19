Что известно о "пасхальном перемирии" и как на слова Путина реагирует Украина – читайте в материале 24 Канала.
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Путин объявил "пасхальное перемирие"
Россияне осуществляют информационную операцию, Коваленко
Андрей Коваленко объяснил, что россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", хотя и ранее отказались от безусловного прекращения огня.
По его словам, сейчас враг осуществляет информационную операцию: россияне говорят о "перемирии", но продолжают стрелять без остановки. Их главной целью является обвинение Украины.
Прекратили ли россияне боевые действия на фронте
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что на фронте не наблюдается никакого прекращения боевых действий. По его словам, на всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше, а больше всего – на Востоке.
Информацию о том, что никакого прекращения огня нет, подтвердил также журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на военных.
В МИД озвучили позицию Украины относительно прекращения огня
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что критерием для оценки готовности к миру должны быть действия, а не слова.
Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась,
– подчеркнул глава МИД.
Сибига подчеркнул, что российский отказ от прекращения огня продолжается уже 39 дней.
Зеленский высказался о "пасхальном перемирии"
Владимир Зеленский назвал заявление главы Кремля "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей".
Президент добавил, что в этот момент по территории Украины распространялась воздушная тревога. В 17:15 в украинском небе зафиксировали российские ударные дроны, по которым работали силы ПВО и авиация.
По словам Зеленского, "Шахеды" в украинском небе – это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей.
Как на заявление Путина отреагировали в СНБО
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление Путина и напомнил, что еще 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. Однако тогда Москва отвергла эту идею.
А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?
– лаконично спросил Коваленко.
Стоит отметить, что за время так называемого "энергетического перемирия" российские войска неоднократно атаковали гражданских. Именно в эти 30 дней Россия осуществила жестокие атаки на Кривой Рог и Сумы, убив несколько десятков украинцев.
Путин заявил о "пасхальном перемирии"
19 апреля Владимир Путин согласовал "пасхальное перемирие" во время встречи с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.
По словам кремлевского диктатора, "перемирие" якобы будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин обосновал это заявление "гуманитарными соображениями" и отметил, что "исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру".
Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос,
– заявил Путин.
Между тем в минобороны России подчеркнули, что они будут придерживаться режима прекращения огня при условии "взаимного соблюдения Киевом".