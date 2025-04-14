Про це 24 Каналу сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Однак він переконаний, що зараз Україна на порозі великого прориву.

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Яка особливість наступу, до якого готується Росія

На думку Андрющенка, зараз російсько-українська війна в тій фазі, що це, можливо, останній великий наступ росіян, на який вони будуть здатні. Звісно, є кілька "але", проте вони більше не про росіян й не про нас навіть, а про наших партнерів.

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"Україні треба встояти до осені 2025 року й тоді ситуація почне кардинально змінюватись з погляду проведення військових операцій, а також інформаційного, соціального та політичного впливу всередині Росії", – мовив керівник Центру вивчення окупації.

Де все ж таки пробуватимуть наступати росіяни

Однак зараз росіяни, ймовірно, готуються до нового наступу. Зокрема, окупанти везуть через Маріуполь різну техніку. Наприклад, за тиждень приблизно до 20 одиниць танків, БМП, БТР поїхало на Запорізький напрямок.

Це відносно небагато, але водночас їде багато живої сили. Знову забиті табори, нові склади на узбережжі Азовського моря у Маріупольсько-Бердянській агломерації. Жива сила рухається насамперед на Запорізький напрямок, а також на Покровський,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, якщо проаналізувати всі переміщення й статистику боєзіткнень на Запоріжжі та Донеччині, то очевидно, що ворог формує резерви, а це означає, що російська армія десь піде вперед. Можливо, російський наступ буде одразу на кількох напрямках.

На різних ділянках фронту окупанти намацуватимуть, щоб зрозуміти, де їм ефективно наступати. Ми думаємо, що у Запорізькій області російські загарбники спробують наступати насамперед у районі Роботиного й Гуляйполя. Адже Оріхівське угруповання ЗСУ дає окупантам потужну відсіч,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Також на сьогодні стабілізується ситуація на Донецькому напряму. Тому навряд чи противник відкриватиме нові ділянки. Ймовірно, намагатиметься сунутись на Торецьк, Покровськ й в Краматорську агломерацію. Однак це завдання здається для них нездійсненним, тож можливо ще будуть інші операції, наприклад, на Сумщині.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що військові цілі Росії не змінилися. Кремль прагне повністю окупувати Донецьку й Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей.