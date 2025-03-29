Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Жовту Стрічку".

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Росіяни погрожують жителям окупованих територій

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що російські військові з представниками так званої "військової прокуратури" вилучають обладнання з приватних СТО. Пояснюють це необхідністю ремонту техніки так званої "есвео".

Жодних документів місцевим жителям не надають, компенсацію не обіцяють. Ба більше, терористи вкотре вдаються до погроз.

Тих, хто чинить спротив, погрожують обшуками або звинуваченням у "дискредитації армії Росії". Люди бояться звертатися до окупаційної поліції — це може тільки погіршити ситуацію,

– зазначили в "Жовтій Стрічці".

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Зверніть увагу! Якщо ви перебуваєте в окупації, – доєднуйтеся до руху спротиву через чат-бот "Разом".