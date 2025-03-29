Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую Ленту".

Смотрите также В Мариуполе оккупанты воруют топливо из автобусов и отдают его на нужды армии

Россияне угрожают жителям оккупированных территорий

Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что российские военные с представителями так называемой "военной прокуратуры" изымают оборудование из частных СТО. Объясняют это необходимостью ремонта техники так называемой "эсвео".

Никаких документов местным жителям не предоставляют, компенсацию не обещают. Более того, террористы в очередной раз прибегают к угрозам.

Тех, кто сопротивляется, угрожают обысками или обвинением в "дискредитации армии России". Люди боятся обращаться в оккупационную полицию – это может только ухудшить ситуацию,

– отметили в "Желтой Ленте".

Читайте также "Паника нарастает": россияне перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма на Херсонщину из-за огромных потерь

Обратите внимание! Если вы находитесь в оккупации, – присоединяйтесь к движению сопротивления через чат-бот "Вместе".