Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Желтую Ленту".
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Россияне угрожают жителям оккупированных территорий
Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что российские военные с представителями так называемой "военной прокуратуры" изымают оборудование из частных СТО. Объясняют это необходимостью ремонта техники так называемой "эсвео".
Никаких документов местным жителям не предоставляют, компенсацию не обещают. Более того, террористы в очередной раз прибегают к угрозам.
Тех, кто сопротивляется, угрожают обысками или обвинением в "дискредитации армии России". Люди боятся обращаться в оккупационную полицию – это может только ухудшить ситуацию,
– отметили в "Желтой Ленте".
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Обратите внимание! Если вы находитесь в оккупации, – присоединяйтесь к движению сопротивления через чат-бот "Вместе".