Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на активистов движения "Желтая лента".

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Топливо отправляют на военные нужды

Активисты "Желтой ленты" рассказали, что сейчас маршрутки и коммунальные автобусы в Мариуполе заправляют ничтожно мало – только на 20 – 30%.

Остальное топливо "перераспределяется". Она якобы идет на военные нужды российской армии.

От водителей местного транспорта льются жалобы. По их словам, иногда они просто не выезжают на рейсы, потому что горючего для этого не хватает.

К слову, россияне из оккупированного Мариуполя вывозят также зерно, уголь и металлолом.

Они распиливают все, что осталось на металлургических предприятиях. Краденое перевозят автомобильными дорогами и портами.

К тому же выделяют на реконструкцию портов в Мариуполе и Бердянске миллиарды российских рублей.