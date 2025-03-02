Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что оккупанты вывозят не только зерно. За каждую кражу на оккупированных территориях отвечают отдельные люди.

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Что и как россиянам удается вывозить из Мариуполя

Россияне удаляют значительные средства на реконструкцию портов в Мариуполе и Бердянске, говорится о миллиардах российских рублей. Через них оккупанты вывозят зерно и уголь. Однако этот процесс довольно медленный.

Аппетиты оккупантов нарастают. Говорится не только о зерне и угле, они продолжают бешеными темпами вывозить металлолом из Мариуполя,

– сказал он.

Враг распиливает все, что осталось в городе от металлургических предприятий и вывозит это или автомобильными дорогами, или портами. Россияне имеют для этого целую схему – заходят кораблями в порт, выгружают, якобы, строительные материалы и обратно пустыми уже не отходят.

Очевидно, что с российскими документами корабли никто не проверяет, поэтому оккупанты занимаются контрабандой.

Металлолом – это тема кадыровцев. Зерно, уголь – это уже местные коллаборационисты вместе в сочетании с кураторами из страны-террориста,

– отметил Забавин.

Он добавил, что посчитать объема продукции и вещей трудно, но темпы и объемы таких краж увеличиваются.

К слову, руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что вывозить зерно и уголь россиянам не помешали даже погодные условия в феврале, когда Азовское море достаточно покрылось льдом. Несмотря на это у россиян работает навигация, вражеские корабли движутся колоннами и поэтому оккупанты не нуждаются в ледоколах.