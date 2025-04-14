Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Однако он убежден, что сейчас Украина на пороге большого прорыва.

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Какая особенность наступления, к которому готовится Россия

По мнению Андрющенко, сейчас российско-украинская война в той фазе, что это, возможно, последнее крупное наступление россиян, на которое они будут способны. Конечно, есть несколько "но", однако они больше не о россиянах и не о нас даже, а о наших партнерах.

Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия планирует новое наступление на Украину в мае.

"Украине надо устоять до осени 2025 года и тогда ситуация начнет кардинально меняться с точки зрения проведения военных операций, а также информационного, социального и политического влияния внутри России", – сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Где все же будут пробовать наступать россияне

Однако сейчас россияне, вероятно, готовятся к новому наступлению. В частности, оккупанты везут через Мариуполь различную технику. Например, за неделю примерно до 20 единиц танков, БМП, БТР поехало на Запорожское направление.

Это относительно немного, но в то же время едет много живой силы. Опять забиты лагеря, новые склады на побережье Азовского моря в Мариупольско-Бердянской агломерации. Живая сила движется прежде всего на Запорожское направление, а также на Покровское,

– отметил Андрющенко.

По его словам, если проанализировать все перемещения и статистику боестолкновений в Запорожье и Донецкой области, то очевидно, что враг формирует резервы, а это значит, что российская армия где-то пойдет вперед. Возможно, российское наступление будет сразу на нескольких направлениях.

На разных участках фронта оккупанты будут нащупывать, чтобы понять, где им эффективно наступать. Мы думаем, что в Запорожской области российские захватчики попытаются наступать прежде всего в районе Работино и Гуляйполя. Ведь Ореховская группировка ВСУ дает оккупантам мощный отпор,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Также на сегодня стабилизируется ситуация на Донецком направлении. Поэтому вряд ли противник будет открывать новые участки. Вероятно, пытаться сунуться на Торецк, Покровск и в Краматорскую агломерацию. Однако эта задача кажется для них невыполнимой, поэтому возможно еще будут другие операции, например, на Сумщине.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что военные цели России не изменились. Кремль стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей.