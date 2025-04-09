В интервью для LB главнокомандующий Александр Сырский подчеркнул, что военные цели России не изменились. Она стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, сообщает 24 Канал.

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Наступление России уже началось

Также генерал подтвердил слова Зеленского о намерениях врага наступать в Сумскую и Харьковскую. Более того, по его словам, это наступление фактически уже началось. Уже почти неделю наблюдается почти вдвое количество наступательных действий противника по всем основным направлениям.

Сырский отметил, что в Харьковской, Сумской и Черниговской областях враг хочет создать буферную зону.

Главком подчеркнул, что Россия не планирует останавливать войну. "Несмотря на все идущие переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", – пояснил он.

Напомним, что украинские власти ранее неоднократно отмечали, что оккупанты готовятся к масштабному наступлению в 2025 году. Это говорил не только президент Зеленский. Так, например, секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что оккупанты могут быть готовы к новому наступлению не раньше середины – конца лета. В западных СМИ распространяется информация, что российская армия намерена осуществить новое большое наступление вдоль линии фронта. Впрочем, Костенко считает это невозможным. У захватчиков нет столько ресурсов.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россияне готовятся к рывку на фронте уже в мае. Также там уточнили, что действия противника будут носить пехотный характер из-за значительной нехватки техники у врага. Между тем, в Третьей отдельной штурмовой бригаде говорят, что наступление следует ожидать уже в апреле.

Также стало известно, что Россия перебросила северокорейские артиллерийские установки "Коксан" в Крым. Это может свидетельствовать о том, что она готовится привлечь солдат КНДР к боевым действиям в Украине в Запорожье и Херсонской области.

Кремль стремится захватить больше украинской территории, чтобы быть в более выгодной позиции на мирных переговорах.