Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Как бойцы ГУР ликвидировали врага

В ГУР опубликовали эффектное видео по ликвидации врага. Так, погибло по меньшей мере 12 военнослужащих 19 мотострелковой дивизии 58 армии России.

В своих пропагандистских сюжетах оккупанты любят рассказывать, что 19 МСД выполняет "важное задание", атакует в направлении города Орехов. Российская пропаганда бредит этим и заявляет, что "россияне уже на пути в Запорожье".

Однако украинские защитники показали реальную картину того, что происходит на фронте. Так, оккупантов разбили бойцы ГУР, а двух военных – взяли в плен.

Зачистить населенный пункт от врага удалось бойцам подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины с помощью точной работы операторов FPV-дронов.

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К слову, ранее Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка россиян в Херсонской области. В результате авиаудара были ликвидированы десятки оккупантов.