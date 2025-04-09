Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Интересно Таинственный остров и уничтожение российского подполковника: резонансная операция ССО в Херсонской области

Что известно о новой операции ССО на фронте

Военные рассказали, что успешные действия провели операторы 3 полка Сил специальных операций. В ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия.

Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии России и изъяли средства связи,

– рассказали спецназовцы.

Как операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов / Видео Сил специальных операций

Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи.

К слову, ранее в Силах специальных операций сообщали, что бойцы 4-го полка провели успешную операцию, зачистив часть населенного пункта от противника. Защитникам также удалось взять в плен одного российского военнослужащего и захватить документацию врага.