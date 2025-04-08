Бойцы Сил специальных операций поделились видео с успешной зачистки части населенного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВС Украины.
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Как бойцы ССО зачистили часть населенного пункта
Сообщают, что во время зачистки бойцы захватили документацию врага, а также одного российского военнослужащего взяли в плен.
Задачу выполняли при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования.
В результате слаженных специальных действий Рейнджеры 4-го полка уничтожили живую силу противника и зачистили часть населенного пункта,
– говорится в сообщении.
Успешная операция бойцов ССО: смотрите видео
Напомним, что ССО – это уникальный род войск. Значительная часть данных о его операциях засекречена.
Операторы связи ССО налаживают бесперебойную связь между подразделениями и командованием в любых условиях и создают коммуникационные сети на поле боя. Также они оставляют врага в информационном вакууме, внедряя новейшие технологии в сфере связи.